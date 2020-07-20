Вирусолог оценил риски заразиться коронавирусом на пляже

Вероятность заразиться на пляже новой коронавирусной инфекцией крайне мала, считает доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (КФУ), вирусолог Владимир Оберемок. Однако не стоит пренебрегать некоторыми правилами и вести себя беспечно, заявил он.

«На пляже, если вы видите, человек чихает, кашляет, не сидите с ним близко, не разговаривайте с ним, предложите ему пройти в медпункт, посоветуйте обратиться к врачу», - порекомендовал специалист.

По его словам, шансов выжить вирусу в морской воде нет.

«Крайне маленькая вероятность. Коронавирус, если говорить простым языком, - это мельчайшее существо, но не такое уж сверхстойкое. Вирус хорошо себя чувствует внутри клетки и только в определенных клетках организма. Вне организма он быстро гибнет. Но для этого нужно создать определенные условия. И ультрафиолет является тем фактором, который помогает разрушать вирусную частицу, так как разрушаются ковалентные связи в молекулах», - объяснил вирусолог.

УФ-излучения, как уточнил Оберемок, боятся все оболочные вирусы, в том числе и COVID-19.

Напомним, что ограничительные меры из-за пандемии коронавируса в России были сняты в середине июня 2020 года, однако в Роспотребнадзоре рекомендовали по-прежнему соблюдать простые меры безопасности, такие как социальная дистанцированность, использование антисептиков и ношение масок в общественных местах.