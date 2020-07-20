Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

«По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland, следовавшим по четвертой полосе проезжей части дороги Смоленской-Сенной площади по направлению от Ленинского проспекта в сторону ул. Новый Арбат», - заявила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Превысив установленное ограничение скорости, утратив ориентиры границ полос проезжей части, Ефремов совершил выезд на полосу встречного движения. Водитель не предпринял мер к снижению скорости и остановке автомобиля. В результате машина, которой управлял артист, столкнулась с автомобилем, за рулем которого был курьер интернет-магазина родом из Рязанской области. Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Через пару дней Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором просит прощения у родственников погибшего. Ефремов назвал свое решение сесть на руль непростительной ошибкой. Он обещал, что не будет пытаться избежать наказания, и выразил желание помочь близким Захарова всем, чем сможет.

Сейчас Ефремов отбывает двухмесячный домашний арест, ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.