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Умер создатель медвежонка-талисмана Олимпийских игр 1980 года Виктор Чижиков

Светлана Головина
16:48 20.07.2020
Народному художнику России было 84 года.
Умер создатель медвежонка-талисмана Олимпийских игр 1980 года Виктор Чижиков
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Создатель образа медвежонка Миши, ставшего талисманом летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, народный художник России Виктор Чижиков скончался в возрасте 84 лет.

«С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года», - говорится в сообщении издательства «АСТ» в Facebook.

Чижиков учился в Московском полиграфическом институте на художественном отделении, с конца 1950-х годов занимался книжной иллюстрацией - создавал рисунки для издательств «Малыш», «Детская литература», журналов «Мурзилка», «Веселые картинки» и многих других.

Художник стал создателем образов героев большинства популярных книг, таких как «Праздник непослушания», «Три поросенка», «Вера и Анфиса». За книгу «Доктор Айболит» Чижиков был награжден престижнейшим дипломом имени Ганса-Христиана Андерсена.

О причинах смерти художника на данный момент не уточняется.

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