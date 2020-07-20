Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

В понедельник, 20 июля, в возрасте 71 года скончался известный синоптик и телеведущий прогноза погоды Александр Беляев.

Уточняется, что в 2011 году ведущему диагностировали онкологию легкого, однако до последнего он держал диагноз в тайне.

На протяжении почти девяти лет Беляев перенес несколько операций и множество курсов химиотерапии. В марте 2020 года после резкого ухудшения самочувствия ему была проведена одна из тяжелейших операций - хирургическое лечение абсцесса, пишет сайт «Комсомольской правды».

Александр Беляев получил наибольшую известность как ведущий прогноза погоды после выпуска новостей на телеканале НТВ.