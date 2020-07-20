Путин снял Фургала с поста в связи с утратой доверия
Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев.
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Президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Причиной данного решения стала утрата доверия.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Также стало известно, что временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат ГД от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.
Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля из-за вменяемой ему причастности к преступной деятельности организованной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Сам Фургал виновным себя не признает.