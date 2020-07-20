Путин предложил Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края

Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву занять должность врио главы Хабаровского края.

«Проблем много в Хабаровском крае, их нужно решать и заниматься текущими делами. Это потребует полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков и талантов, но это работа в прямом смысле в интересах людей», - заявил российский лидер во время видеоконференции с Дегтяревым.

Дегтярев поблагодарил главу государства за доверие и заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край.

Главу региона Сергея Фургала задержали в Хабаровске 9 июля. В этот же день он был этапирован в Москву. По версии следствия, глава Хабаровского края причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов. Преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах. Фургал вину не признает.

Руководитель фракции ЛДПР (в ней состоит Фургал) Владимир Жириновский назвал возможных кандидатов на пост губернатора Хабаровского края в случае отставки Сергея Фургала.