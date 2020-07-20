Избивал двухлетнего пасынка: СК настаивает на аресте подозреваемого в истязании ребенка в Подмосковье

В Подмосковье сегодня, 20 июля, суд определит меру пресечения для подозреваемого в избиении двухлетнего ребенка. Следственный комитет настаивает на аресте жителя подмосковного Дмитрова, 22-летнего сожителя матери малыша.

Как сообщалось ранее, двухлетний мальчик с видимыми телесными повреждениями был обнаружен рядом с КПП одного из поселков в Дмитровском городском округе. Прибывшие на место полицейские установили мать ребенка - 29-летнюю уроженку Тульской области и ее сожителя - 22-летнего жителя Саратовской области.

«Малыш находится в больнице под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное, он очень подвижный ребенок, играет, общается. Выясняются все подробности случившегося. Важно будет узнать, насколько мать была осведомлена об этом и почему не предпринимала никаких действий», - заявила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Подозреваемый систематически избивал мальчика. По информации правоохранителей, с 1 по 18 июля отчим бил ребенка руками по голове, лицу, туловищу, рукам и ногам. Как заявил на допросе подозреваемый, он делал это из-за неприязненного отношения к малышу. У мальчика диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины.