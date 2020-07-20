Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к своему мужу Бари Алибасову о признании недействительными двух сделок с недвижимостью в Москве, которую она подарила супругу.

В частности, первая сделка - дарение квартиры, вторая - переоформление договора на помощника Алибасова Сергея Моцаря. Шукшина планирует вернуть квартиру в собственное владение.

Адвокат Алибасова Олег Сухов рассказал «Московскому комсомольцу» о том, почему считает документы истицы не совсем соответствующими ее требованиям.

«Нет какой-то конкретики, общий посыл - некая притворность. Что якобы переоформление квартиры на Барри Каримовича носило договорной характер. Что это не была сделка, направленная на отчуждение имущества, а якобы была сделка, направленная на то, чтобы он временно этой квартирой пользовался. То есть это якобы не настоящий договор дарения», - заявил юрист.

А касательно переоформления на Моцаря позиция Федосеевой-Шукшиной основана на том, что это якобы было желание увести объект сделки как можно дальше от первоначального собственника. Сухов считает, что выиграть в суде не составит труда, так как есть все основания для отказа в данном исковом заявлении.