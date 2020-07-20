Путин объяснил перенос «Бессмертного полка» на 2021 год

Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил перенос шествия «Бессмертный полк» на 2021 год. По словам главы государства, врачи не советуют проводить акцию из-за эпидемиологической ситуации в стране.

«Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь… Но специалисты, врачи не рекомендуют», - сказал российский лидер на встрече с работниками керченского завода «Залив».

Путин пообещал в следующем году провести акцию широко, мощно, по достоинству, красиво.

Сегодня российский президент принимает в Крыму участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ. Рабочая поездка изначально планировалась на 16 июля, но была перенесена, в тот день глава государства провел совещание по бюджетному процессу.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» проходит в День Победы, 9 Мая, но из-за ситуации с коронавирусом власти страны в этом году вынуждены были отменить массовые мероприятия. Парад Победы провели 24 июня, а шествие Путин предложил провести 26 июля, когда в России отмечается День ВМФ, вместе с морским парадом.