Вирусолог оценил действие ультрафиолета на уничтожение COVID-19

Ультрафиолет убивает любой вирус, который находится на поверхности, и об этом известно уже очень давно, заявил «Звезде» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Он считает, что в условиях эпидемии ученые были обязаны провести данные опыты и убедиться, что ультрафиолет также эффективен и в отношении коронавируса.

«Здесь нет никакого открытия. Ультрафиолет убивает вирусы и микробы. Вопрос только в том, чтобы ультрафиолет попал на эти вирусы», - считает Альтштейн.

По его словам, ультрафиолет не может попасть в организм человека, поэтому утверждения о том, что УФ-излучение помогает летом, неправильные.

Ранее итальянские ученые предположили, что солнечные лучи, проникающие летом в атмосферу планеты, уничтожают вирус в каплях слюны и другой жидкости. Этим можно объяснить и спад заболеваемости COVID-19 в странах, где в данный момент идет летний сезон.