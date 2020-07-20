Не резиновый: туристы перестали помещаться на пляже в Сочи

Накануне в Сети был опубликован видеоролик, на котором сотни туристов отдыхают на одном из пляжей Сочи и при этом не соблюдают никаких мер безопасности.

На кадрах хорошо видно, как отдыхающие купаются в Черном море аж в несколько рядов, а на берегу еще десятки людей ожидают своей очереди.

Напомним, что ограничительные меры из-за пандемии коронавируса в России были сняты в середине июня 2020 года, однако в Роспотребнадзоре рекомендовали по-прежнему соблюдать простые меры безопасности, такие как социальная дистанцированность, использование антисептиков и ношение масок в общественных местах.

Ранее в АТОР заявили, что вновь открыть свои границы для российских туристов в ближайшее время готовы Турция, Египет, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Доминикана, Мексика и Хорватия.