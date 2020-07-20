Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Президент России Владимир Путин согласился перенести всероссийской шествие «Бессмертный полк» на следующий год.

«Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год», - сказал глава государства во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

В этом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проводятся 9 Мая, были отменены. Состоялись только пролет авиации и салюты.

Главный парад на Красной площади в Москве, а также парады в других городах прошли 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» была запланирована на 26 июля, в День Военно-морского флота России.