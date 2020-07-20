На создателей «Очень странных дел» подали в суд из-за плагиата

Компания Irish Rover Entertainment подала судебный иск против известной американской студии Netflix и авторов сериала «Очень странные дела» Мэтта и Росса Даффера по факту плагиата.

По утверждению стороны обвинения, сюжет и определенные детали известного сериала были взяты из сценария другого, менее успешного телевизионного продукта - сериала «Тотем». Над разработкой якобы ставшего основой для блокбастера сценария работали Джеффри Кеннеди и Аарон Симс. Последний позже стал сотрудником Netflix и создавал концепт-арты для первых сезонов «Очень странных дел».

Общими чертами двух сериалов является главная героиня - маленькая девочка с мистическими силами, а также сюжет, разворачивающийся вокруг компании детей, портала в другое измерение и живущего в этом измерении чудовища. Об этом рассказывает издание The Wrap.

Студия Netflix не признает обвинения и предполагает, что один из сценаристов «Тотема» Джеффри Кеннеди пытается воспользоваться ситуацией и заработать за счет популярного проекта.

Ранее авторов ставших крайне известными среди любителей сериальной продукции и продленных уже на четвертый сезон «Очень странных дел» уже обвиняли в плагиате в судебном порядке. Тогда режиссер Чарли Кесслер заявил, что в основу сериала легла его короткометражка «Монток» и сценарий соответствующей полнометражной картины. Режиссер отказался от обвинений за день до судебного заседания.