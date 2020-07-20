Мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил об отставке

В понедельник, 20 июля, мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку.

Об этом он заявил на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Красноярского края Александра Усса.

По словам Ахметчина, поставленные им ранее вопросы остались без ответа.

Уточняется, что на прошлой неделе глава Норильска сообщил о том, что город самостоятельно не справляется с ростом заболеваемости COVID-19 и ему необходима помощь краевых властей.

«Мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. После окончания штаба в СМИ и мессенджерах появилась информация о негативной оценке моей работы и информации, которую я предоставлял. Хочу сразу сказать, что всю информацию, которую я предоставлял, я получал сам от краевых служб здравоохранения, которые работают здесь на территории Норильска», - цитирует телеканал «360» Ахметчина.

Мэр подчеркнул, что решение об отставке было принято после того, как ему высказали недоверие о его работе.