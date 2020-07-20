В России проведено свыше 25 миллионов тестов на коронавирус

За время распространения коронавируса в России было проведено более 25 миллионов тестов, из которых почти 260 тысяч исследований за прошедшие сутки.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки только у 5 940 пациентов был диагностирован COVID-19.

Отмечается, что самые низкие темпы прироста зафиксированы в Москве, Подмосковье и Еврейской автономной области, на пике заболеваемости находится Алтайский край.

По последним данным, общее число инфицированных в стране достигло 777 486 человек, из которых 553 602 выздоровели. В мире число зараженных COVID-19 возросло до 14 507 491, из которых 8 133 663 полностью вылечились, 606 173 - скончались.