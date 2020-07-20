Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»

Трое подозреваемых в совершении разбойного нападения на частный дом некогда директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова задержаны.

Подозреваемыми оказались двое жителей Азовского района 1992 и 1994 годов рождения, а также уроженец Санкт-Петербурга 1982 года рождения. По информации СК РФ, при задержании у подозреваемых изъяли вещи, похищенные из дома потерпевших.

Злоумышленники вторглись в дом в селе Новомаргаритово в Азовском районе Ростовской области в воскресенье. В результате противоправных действий преступников была убита 80-летняя сестра Пескова. Сам он попал в реанимационное отделение одной из местных больниц с травмой головы.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Разбой» и «Убийство».