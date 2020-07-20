Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей
Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей.
|
Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей
Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей.
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