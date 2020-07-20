В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в России живет много азербайджанцев и армян, они являются добропорядочными гражданами и не могут быть безучастными, в том числе эмоционально.

«Очевидно, что эскалация на армяно-азербайджанской границе не может оставлять этих наших граждан безучастными, и, конечно, эмоционально они свою реакцию проявляют», - сказал Песков.

Он добавил, что в России призывают обе стороны к сдержанности, к незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня и надеются на урегулировании ситуации.

Обстрелы на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля. Стороны обвинили друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. По информации Баку, в результате разгоревшегося противостояния погибли 12 азербайджанских военнослужащих, среди которых один генерал. Ереван сообщил о четырех жертвах и десяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом прекратить боевые действия и начать шаги по деэскалации конфликт.