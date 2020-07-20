Три самолета используют для поиска пропавшего Ан-2 в Бурятии

В операции по поиску пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии используют три других борта.

Два самолета уже отправлены на поиски исчезнувшего Ан-2, еще один готовится к вылету, передает «Интерфакс – Дальний Восток» со ссылкой на центр управления в кризисных ситуациях республиканского МЧС.

Также, по данным источников агентства, самолет мог совершить аварийную посадку в Иркутской области.

Ан-2 перестал выходить на связь после взлета 19 июля. На его борту находятся два члена экипажа и четыре пассажира.