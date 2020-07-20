Долгий путь домой: как прошла операция по возращению россиян из Африки

Из-за пандемии коронавируса и закрытия границ многие россияне не смогли вовремя вернуться домой. Но, благодаря усилиям дипломатов, около 300 тысяч соотечественников вернулись на Родину. Накануне, 200 человек вывозным рейсом были доставлены из девяти стран Африки и Ближнего Востока.

Борт находился в воздухе почти сутки, восемь раз осуществлял посадку и взлетал,обогнул всю центральную Африку.

«Мы сегодня 19 часов провели в самолете, не выходя. И вчера тоже было несколько перелетов. Но очень рада, что наконец-то приехала домой повидать близких», - рассказала сотрудник посольства РФ в Уганде Виктория Суркова.

Проведение широкомасштабной гуманитарная операции «Африканское кольцо» стала возможно только сейчас, так как крупнейший город Танзании - Дар-Эс-Салам - единственный в этой части света, не прекращал принимать зарубежные рейсы.

Все россияне, многие из которых с детьми, рады возвращению на родину. Все расходы за перелет взяли на себя предприниматели.

«Спасибо тем людям, которые организовали эвакуационный рейс», - заявил член сборной РФ по легкой атлетике Ринас Ахмадеев.

Работа по вывозу наших соотечественников не прекращается ни на минуту на протяжении последних четырех месяцев, с момента, когда многие страны закрыли международное сообщения в связи с ситуацией с коронавирусом.

Российские власти, совместно с Росавиацией, министерством иностранных дел, а также посольствами организовали вывозные рейсы. Претендовать на «возвратные» рейсы могут граждане России, выехавшие за границу только после 1 января 2020 года. Формирование вывозных рейсов будет проходить по принципу «одна страна вылета - один российский регион или город прилета». Пассажиры вывозного рейса должны компактно проживать в этом регионе, что позволит обеспечить необходимые условия, направленные на нераспространение коронавируса.