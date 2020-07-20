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В Подмосковье открыли памятник народному артисту России Олегу Анофриеву

Алексей Баранов
13:49 20.07.2020
В церемонии приняли участие друзья и коллеги артиста, члены его семьи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В селе Аксиньино Одинцовского городского округа состоялось открытие памятника актеру театра и кино, народному артисту России Олегу Анофриеву. Памятник открыли в день 90-летия актера.

Семья Олега Анофриева поблагодарила Заслуженного артиста России Александра Олешко за дружбу, память и неоценимую помощь в организации создания памятника.

«Безусловно, такому человеку хотелось бы от неба, от вселенной дополнительно лет 50 жизни, потому что, когда есть такие люди, с чистой совестью, чистым талантом,  чистым искусством, мастерством - это дар от бога, который он помножил на труд своей души, на труд актерский», - рассказал Александр Олешко.

Памятник создан при поддержке министра культуры Московской области Елены Харламовой и главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, организаций района, семьи и друзей артиста.

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