В Подмосковье открыли памятник народному артисту России Олегу Анофриеву

«Безусловно, такому человеку хотелось бы от неба, от вселенной дополнительно лет 50 жизни, потому что, когда есть такие люди, с чистой совестью, чистым талантом, чистым искусством, мастерством - это дар от бога, который он помножил на труд своей души, на труд актерский», - рассказал Александр Олешко.

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