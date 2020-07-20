В Подмосковье открыли памятник народному артисту России Олегу Анофриеву
В селе Аксиньино Одинцовского городского округа состоялось открытие памятника актеру театра и кино, народному артисту России Олегу Анофриеву. Памятник открыли в день 90-летия актера.
Семья Олега Анофриева поблагодарила Заслуженного артиста России Александра Олешко за дружбу, память и неоценимую помощь в организации создания памятника.
«Безусловно, такому человеку хотелось бы от неба, от вселенной дополнительно лет 50 жизни, потому что, когда есть такие люди, с чистой совестью, чистым талантом, чистым искусством, мастерством - это дар от бога, который он помножил на труд своей души, на труд актерский», - рассказал Александр Олешко.
Памятник создан при поддержке министра культуры Московской области Елены Харламовой и главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, организаций района, семьи и друзей артиста.