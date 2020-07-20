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СМИ: классик итальянской живописи Рафаэль болел «коронавирусом»

Валентина Пескова
13:55 20.07.2020
Утверждение, что великий художник эпохи Возрождения скончался от любвеобильности, пошатнулось в результате нового исследования, проведенного медиками.
СМИ: классик итальянской живописи Рафаэль болел «коронавирусом»
© Фото: wikimedia

Медицинские эксперты, которые ранее были уверены, что великий мастер эпохи итальянского Возрождения умер в 37 лет, заразившись венерической болезнью - сифилисом, получив новые данные, теперь выдвинули новую версию гибели знаменитого художника.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Emergency Medicine journal, итальянский мастер, посещая морозными ночами своих многочисленных любимых женщин, заразился вовсе не сифилисом, а инфекцией, похожей на коронавирус.

Специалисты пришли к выводу, что лечение кровопусканием, которое было популярно у медиков в 1520 году, нанесло Рафаэлю только вред и в результате убило его. Поскольку итальянец не признался в том, что наведывался к подругам холодными мартовскими ночами, и в результате чего простыл. В итоге получилось, что пока медики спасали его от сифилиса, художник умер от пневмонии.

«В то время медики прекрасно осознавали опасность применения кровопускания при инфекционных заболеваниях, однако они использовали этот метод, так как были дезинформированы об истинном заболевании пациента», - пояснил Микеле Аугусто Рива, соавтор исследования, проведенного учеными миланского университета Бикокка.

Пышная церемония похорон мастера итальянского Возрождения была проведена в Ватикане, а его тело покоится в римском Пантеоне. Могила художника традиционно утопает в живых розах.

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