Умер кинорежиссер Александр Боголюбов. Его не стало на 87-м году жизни.

Боголюбов известен как режиссер научно-популярных фильмов, созданных на Киевской студии, как режиссер анимационных фильмов студии творческого объединения «Экран», а также популярных художественных фильмов, таких, как «Батальоны просят огня» и «Мелодия на два голоса». Также работал вторым режиссером на киностудии имени А.П. Довженко и Одесской киностудии.

Боголюбов также являлся отцом известного актера Оскара Кучеры (имя при рождении - Евгений Боголюбов).

Сообщивший печальную новость Союз кинематографистов РФ выражает свои соболезнования родным и близким режиссера.