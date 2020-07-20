Умер кинорежиссер Александр Боголюбов
Боголюбов был известен как создатель множества художественных и научно-популярных фильмов, а также мультфильмов.
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Умер кинорежиссер Александр Боголюбов. Его не стало на 87-м году жизни.
Боголюбов известен как режиссер научно-популярных фильмов, созданных на Киевской студии, как режиссер анимационных фильмов студии творческого объединения «Экран», а также популярных художественных фильмов, таких, как «Батальоны просят огня» и «Мелодия на два голоса». Также работал вторым режиссером на киностудии имени А.П. Довженко и Одесской киностудии.
Боголюбов также являлся отцом известного актера Оскара Кучеры (имя при рождении - Евгений Боголюбов).
Сообщивший печальную новость Союз кинематографистов РФ выражает свои соболезнования родным и близким режиссера.