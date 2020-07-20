Семерых россиян похитили с борта захваченного танкера в Гвинейском заливе

С танкера Curacao Trader, захваченного пиратами в Гвинейском заливе, похитили семерых граждан России. В общей сложности в заложниках у бандитов находятся 13 из 19 членов экипажа судна.

«Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся семеро российских граждан», - сообщает посольство РФ в Нигерии на своей странице в Facebook.

Напомним, на борт танкера сумели проникнуть восемь вооруженных пиратов, которые захватили капитанскую рубку, команду и груз. В данный момент танкер дрейфует с «ограниченными возможностями на борту».