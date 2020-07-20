Портрет Бетховена «вырастили» фермеры в Германии: кадры с коптера

Семья фермеров в Баварии создает поле с лабиринтом в виде портрета композитора Людвига ван Бетховена. Такая идея пришла семье Эрнст к 250-летию композитора.

Посетители с радостью прогуливаются в цветочных и лесных зарослях. Создатели «портретного поля» Коринн и Ули Эрнст отмечают, что кукуруза, подсолнечник и конопля отлично подходят для создания лабиринта. На кадрах видно, что люди буквально тонут в зелени - растения выше посетителей.

Перед входом в лабиринт стоит портрет великого композитора, а внутри можно найти шкатулку, воспроизводящую знаменитые музыкальные сочинения.

Работа над созданием лабиринта продолжается уже с февраля.