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Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич

Ирина Егорова
12:10 20.07.2020
Лукашевич проходит по делу о хищении 50 миллионов рублей.
Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Премьер-министр РФ  Михаил Мишустин освободил от должности замминистра науки Марину Лукашевич. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В результате преступных действий Лукашевич  у Министерства просвещения, признанное по делу потерпевшим,  было похищено 50 миллионов рублей. По данным полиции, четыре года назад министерство заключило госконтракты на развитие научных и образовательных проектов с коммерческой организацией  «Центр развития науки», созданной специально одним из сообщников Лукашевич. Сама представитель ведомства являлась гендиректором данного учреждения. Подрядчик не собирался выполнять взятые на себя обязательства, тем не менее соглашение было одобрено.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание - 10 лет колонии.

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