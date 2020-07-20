Песков рассказал, кому прежде всего будут доступны вакцины от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о вакцинации от коронавируса в стране пока рано.

«Еще нет ни одной готовой вакцины, но есть весьма обнадеживающие результаты», - заявил он.

Также он уточнил, что прежде всего вакцины от COVID-19 будут доступны тем людям, которые находятся в группах риска.

«Разрабатываемые в РФ вакцины от коронавируса будут доступны прежде всего тем, кто в них больше всего нуждается», - добавил Песков.

Сегодня, 20 июля, Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.