Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшую неделю

Температуру воздуха в столице 20 июня будет определять тыловая часть циклона. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, в столичном регионе погода ожидается облачная, с прояснениями.

«Кратковременный дождь, во второй половине дня местами возможна гроза. Температура воздуха от 21 до 23 градусов, по области - до 24. Ветер будет преобладать северо-западный, до 3-8 метров в секунду. С 23 часов при грозе возможны порывы, атмосферное давление будет понижаться к вечеру, поднимется до 744 мм ртутного столба», - пояснил синоптик «Звезде».

Ближе к середине недели погода в московском регионе существенных изменений не претерпит. Температуру по-прежнему будет определять воздушная масса, которая пришла в середине прошлой недели, дал прогноз метеоролог.

Затем постепенно погодные условия будут меняться. По словам Александра Синенкова, до конца недели ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди в полуденное время, ночью и утром. Температура воздуха в дневные часы составит около 20 градусов и до 24 градусов в течение недели.