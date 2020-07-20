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Ликсутов назвал предварительную причину ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

Ирина Егорова
12:34 20.07.2020
За рулем автобуса, который утром протаранил остановку, находилась женщина. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Предварительной причиной смертельного ДТП автобуса с остановкой, произошедшее 20 июля на юго-востоке Москвы, является ошибка водителя, который не справился с управлением. В результате аварии пострадали два человека, еще одна женщина 1974 года погибла.

«За рулем была женщина, прошедшая все процедуры медицинского контроля и обучение. Водитель перед выходом на маршрут прошла проверку, все медицинские показания позволяли управлять транспортным средством», - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также, по его словам, всем родственникам пострадавших будет оказана помощь.

«Звезда» публикует кадры с места. Видно, что на асфальте лежит разбитое стекло, часть остановки снесено. Автобус остановился, упершись в бордюр. На месте работают сотрудники полиции, движение на месте ДТП регулируется.

Автобусом управляла 46-летняя жительница Подмосковья Вероника Николаевна, которая признала вину. По ее словам, на перепутала тормоз с газом.

«Раньше я водила троллейбус. Система управления в нем несколько иная. Затем переучилась на автобус. А тут одной ногой нужно нажимать газ или тормоз - до конца не освоила. Вот потому нажала газ на остановке!, - передает ее слова «Московский комсомолец».

Напомним, что утром 20 июля, автобус №228 врезался в остановку. Прокуратура города Москвы организовала проверку в связи с ДТП. 

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