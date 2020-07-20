Космический зонд ОАЭ успешно запущен к Марсу из Японии

Космический зонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) «Аль-Амаль» успешно запушен к Марсу японской ракетой H-IIA после того, как пуск несколько раз откладывался из-за погодных условий.

Совместными усилиями зонд создали Космическое агентство ОАЭ, Космический центр им. Мухаммеда бен Рашида и несколько научных организаций США. Он несет на себе две солнечные батареи, камеру, передающую картинку высокой четкости, и спектрометры.

«Аль-Амаль» должен помочь в изучении атмосферы и климата, смены сезонов красной планеты. Планируется, что он выйдет на орбиту Марса в 2021 году – на пятидесятилетие ОАЭ. Трансляцию пуска проводила японская компания Mitsubishi Heavy Industries.