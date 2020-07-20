В Москве найдена убитой 90-летняя доцент ВГИКа

Тело доцента кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа, 90-летней Ирины Шур, найдено со множественными колото-резаными ранениями в ее квартире в Москве.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщается на сайте СК РФ, тело женщины 1929 года обнаружили в жилом доме по Кутузовскому проспекту 19 июля со признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений.

На сайте ВГИКа указано, что Ирина Шур преподавала в высшем учебном заведении с 1958 года.