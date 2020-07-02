За сутки в Москве скончались 39 пациентов с COVID-19

В Москве за прошедшие сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Общее число летальных исходов в столице составило 3870.

До это два дня подряд фиксировалось одинаковое количество смертей - 35 человек.

По последним данным, в Москве зафиксировано 222 209 случаев заражения COVID-19, выздоровели 152 193 пациента.