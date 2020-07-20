На Останкинской башне появился знаменитый символ Олимпиады-1980

В Москве в честь 40-летней годовщины знаменитой на весь мир церемонии открытия Олимпийских игр 1980 года были установлены художественные объекты, посвященные запоминающемуся событию прошлого.

На экранах Останкинской телебашни появилась трансляция поздравительного ролика с полюбившимся зрителям олимпийским Мишкой, который являлся талисманом 22-х летних игр и официальной эмблемой спортивного события.

© Алексей Иванов, ТРК Звезда

Кроме этого, на фасаде столичной гостиницы «Космос» загорелись огромные буквы надписи «Москва 1980», составленные из светящихся прямоугольников отдельных окон здания.

© Алексей Иванов, ТРК Звезда

Ранее известный советский и российский певец Лев Лещенко, являющийся оригинальным исполнителем песни «До свидания, Москва», которая стала вторым символом Олимпиады в Москве, рассказал, что не ожидал подобной популярности композиции.