Трассу «Таврида» расширили до четырех полос от Керчи до Симферополя: кадры с воздуха

Трассу «Таврида» расширили до четырех полос от Керчи до Симферополя. Открытие прошло в понедельник, 20 июля. Теперь вся трасса стала четырехполосной полностью, а разрешенная скорость передвижения по ней ограничена 90 километрами в час.

Ранее были открыты лишь две полосы для движения, а скорость составляла 60 километров в час. Таким образом, после открытия новых полос должны быть ликвидированы пробки на подъезде к Симферополю, создаваемые многочисленными туристами.

Кадры, снятые с воздуха после открытия новых полос, опубликованы на YouТube. На них уже заметно, что трасса достаточно свободна и отсутствуют пробки. Автомобили движутся без проблем в установленных рамках скоростного режима.