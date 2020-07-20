«С новыми силами - в бой»: доброволец рассказала о планах после вакцинации от COVID-19

Сегодня из госпиталя имени Бурденко выписали 20 добровольцев, на которых испытывали отечественную вакцину от коронавирусной инфекции. Юлия, курсант Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, рассказала «Звезде», что ей, как будущему врачу было интересно не только испытать на себе вакцину, но и понаблюдать за ее планированием и проведением.

«Самое сложное и запоминающимся одновременно это было ожидание самой вакцинации, потому что две недели изоляции постоянно в напряжении. Момент вакцинации прошел и настало какое-то облегчение», - рассказала девушка.

Во время ожидания вакцинации, самоизоляции в госпитале удалось сделать те дела, которые всегда откладывались. Например, Юлия прочитала книгу, которую давно хотела.

«"Доктор Живаго". Очень давно хотела ее прочесть, не находилось времени. Прочитав ее, я выполнила один из пунктиков своего плана. Следующий - сдача успешной сессии. В конце августа нас ожидает сессия, с новыми силами в бой, так сказать», - отметила доброволец.

В России успешно завершилась фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую Минобороны разрабатывает совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По информации военных, в результате вакцинации у всех добровольцев выработался иммунитет.