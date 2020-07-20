Дом актрисы фильма «Девчата» Надежды Румянцевой выставили на продажу

Особняк советской актрисы Надежды Румянцевой продается в Подмосковье за 42 миллиона рублей. Родственники героини из «Девчат» и «Королевы бензоколонки» решились на такой шаг из-за финансовых трудностей.

«Во-первых, он никому не нужен, нет финансовой возможности содержать его. Во-вторых, супруг актрисы с единственной дочерью живет в городе, оба - люди в возрасте. Есть еще у Румянцевой внук, но он переехал за границу», - рассказала риелтор Виктория.

Двухэтажный дом с евроремонтом находится в районе Рублево-Успенского шоссе на участке в 730 квадратных метров. Площадь самого дома составляет более 200 квадратов. Уточняется, что особняк выставлен на продажу с мебелью: антикварными шкафами и «атмосферой того времени». Родственники намереваются забрать только фотографии актрисы.

«Здесь все осталось точно так же, как было при ней. Ни одна вещь не передвинута с тех пор. Вся обстановка пропитана атмосферой того периода, когда здесь жила звезда. Например, новым хозяевам достанутся антикварные шкафы. По какой причине? Их заносили сюда, когда не были установлены окна. Сейчас, чтобы избавиться от мебели, придется ее только ломать», - передает слова риелтора издание StarHit.

Надежда Румянцева умерла 8 апреля 2008 года в возрасте 77 лет. Впервые она появилась на экране в 1952 году в фильме «Навстречу жизни». Позднее работала телеведущей. Известность актрисе принесли такие фильмы, как «Королева бензоколонки», «Крепкий орешек», «Неподдающиеся» и многие другие. Кроме того, она приняла участие в озвучивании множества мультфильмов, среди которых - «38 попугаев», «Привет мартышке», «Бабушка удава».