В Крыму объявлено штормовое предупреждение

На полуострове Крым объявлено штормовое предупреждение. Как сообщил министр ЧС республики, на регион надвигаются сильные ливни и шквалистый ветер.

«До конца суток 20 июля и 21 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», - проинформировал Сергей Шахов.

В данных метеоусловиях очень высокой является вероятность возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций: подтопления территорий, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, а также повреждений и гибели сельскохозяйственных растений.

Кроме того, отметил министр, существует угроза жизни и здоровью населению из-за возможных падений рекламных щитов, деревьев или слабо укрепленных конструкций. Также возможны обрывы ЛЭП и затруднения в работе Керченской паромной переправы.