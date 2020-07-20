Самописцы сбитого под Тегераном украинского самолета доставили во Францию

Во французское Бюро по расследованию авиакатастроф (ВЕА) прибыли бортовые самописцы сбитого в начале января 2020 года под Тегераном украинского самолета. Их будут изучать специалисты для установления точной причины крушения лайнера.

«Иранская команда Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB) прибыла в BEA вместе с регистратором полетных данных (FDR) и речевым самописцем (CVR). Стороны начали предварительные обсуждения», - говорится в сообщении BEA в Twitter.

Иран и Франция договорились о техническом взаимодействии друг с другом в расследовании данной трагедии, подписав соглашение 4 июля.

Напомним, самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди которых - граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, Великобритании, Афганистана и Швеции.

Как было заявлено сразу же после трагедии, украинский самолет, пролетавший в непосредственной близости от военного объекта Ирана, был принят за «вражескую» крылатую ракету. В Иране пояснили, что военные ожидали атаки со стороны США, и системы ПВО в связи с этим находились в полной боевой готовности. Из них и был нанесен удар по пассажирскому лайнеру.