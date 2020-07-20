Двое детей пострадали при ДТП с участием микроавтобуса под Астраханью

В Астраханской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Пострадали в общей сложности пять человек.

По данным ГУ МЧС РФ по Астраханской области, участниками ДТП в Енотаевском районе стали ВАЗ-2110 и «Соболь».

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«В автомобилях находилось всего шесть человек, из них пять человек пострадали, четыре человека госпитализированы, в том числе среди пострадавших есть двое детей», - сообщили «Звезде» в пресс-службе регионального МЧС.

Спасательные службы, прибывшие на место, проводили деблокацию участников ДТП. По предварительным данным, пострадавшие дети - это девочки 12 и 13 лет. Большая часть пострадавших находились в легковом автомобиле, в «Соболе» же ехал только один водитель.