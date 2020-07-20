СМИ: в Иране казнили шпиона, передавшего ЦРУ сведения о передвижениях генерала Сулеймани

В Иране казнили обвиняемого в передаче ЦРУ сведений о передвижениях генерала Касема Сулеймани, ликвидированного американскими спецслужбами 3 января 2020 года в Багдаде.

Как сообщает агентство Tasnim, судебное решение о смертном приговоре, ранее вынесенное в отношении Махмуда Мусави Маджда, осталось без изменения и было приведено в исполнение утром 20 июля. По данным источника, мужчина обвинялся в шпионаже в пользу израильской разведки МОССАД и американского ЦРУ. Дело в отношении Махмуда инициировали еще до проведения операции по ликвидации Сулеймани.

«После общения со шпионскими службами и получения долларов США, шпион собрал информацию и предоставил ее иностранным службам», - говорится в сообщении на сайте Tasnim.

Напомним, операция спецслужб США, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани, прошла в начале 2020 года. В ответ на это Тегеран в ночь на 8 января запустил ракеты по двум иракским базам, находящимся в пользовании американских военных.