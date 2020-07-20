В России зафиксировано 5 940 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано еще 5 940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 578 - в Москве, сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, общее число заболеваний COVID-19 по всей стране достигло 777 486 случаев.

В то же время, за сутки от коронавируса вылечились 3 528 человек, из них в Москве - 379. Известно о 85 летальных случаях.

Сегодня, 20 июля, Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.