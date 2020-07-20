Момент столкновения автобуса с остановкой в Москве попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которые попал момент столкновения автобуса с остановкой. Видно, что автобус поворачивает направо и продолжает, словно по инерции, резко двигаться направо, из-за чего врезается в остановочный пункт, где стоят люди. Заезжая на бордюр, он продолжает движение прямо, минуя фонарный столб, останавливается.

В результате инцидента пострадали три человека, 44-летняя женщина погибла.

Прокуратура города Москвы организовала проверку в связи с ДТП

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами и организациями требований федерального законодательства о безопасности пассажирских перевозок», - сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что ДТП произошло приблизительно в 7.45 в районе Ставропольской улицы на юго-востоке Москвы. По предварительной информации, автобус совершил наезд на препятствие.