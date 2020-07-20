На Байконуре началась подготовка к старту космического грузовика «Прогресс МС-15»

На космодроме Байконур установили на старт ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс МС-15».

В четверг, 23 июля, госкомиссия определит готовность ракеты к запуску. Предварительно старт запланирован на тот же день на 17.26 часов по московскому времени. На данный момент на стартовой площадке проводятся все необходимые подготовительные работы.

«К ней (к ракете. - Прим. ред.) подведены фермы обслуживания, и специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня», - говорится в сообщении в официальном Twitter Роскосмоса.

Ранее стало известно, что в корпорации планируют также и запуск конкурента системе Starlink - спутниковой системы «Сфера». Группировка спутников будет насчитывать около 600 космических аппаратов, обеспечивающих связь, навигацию и дистанционное зондирование Земли.