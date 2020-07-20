Ученые определили, откуда в Россию попал коронавирус

Инфекция коронавируса, «родиной» которой является китайский город Ухань, в Россию попала в основном, как оказалось, вовсе не из Поднебесной, а из стран Европы. Проанализировав генетические данные по вирусу, ученые Сколковского института науки и технологий выяснили, что разнообразие разновидностей коронавируса в РФ произошло из-за как минимум 67 независимых завозов вируса в разные города России с конца февраля по начало марта.

Специалисты отмечают, что многие ранние случаи завоза COVID-19 не произвели вспышек заболевания в России.

«Тем не менее на данный момент в России циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах. Отдельное внимание ученые уделили вспышке инфекции в одной из больниц Санкт-Петербурга, где заболело более 400 человек. Из больницы вирус распространился по городу, оказав влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге», - сообщили в пресс-службе Сколтеха.

В институте напомнили, что на сегодняшний день Россия является четвертой страной в мире по числу зараженных коронавирусом. При этом эпидемия в нашей стране началась позже, чем во многих соседних государствах.