Виртуальный археолог обнаружил загадочные руины на Марсе

Виртуальный археолог Джон Уорд при исследовании серии фото поверхности Марса, сделанных специалистами NASA, обнаружил на изображениях неизвестные руины. Предположительное сооружение, отмеченное Уордом, имеет ширину 40 метров и на нем фиксируются заметные следы распада.

По предположению эксперта, которое он озвучил в Сети, загадочный объект мог быть построен разумными существами. О правдоподобности такой природы аномалии на поверхности Красной планеты, как указал Уорд, свидетельствуют некие формы, которые можно заметить на фотографии, похожие на плиты и металлические блоки.

Виртуальный археолог также зафиксировал наличие вблизи основной «постройки» крупной пирамидальной структуры, которая, вместе с основным объектом, могла являться частью единого сооружения, к настоящему времени уже превратившегося в руины.

В качестве одной из версий появления подобного объекта специалисты по уфологии предлагают вариант существования на планете древней цивилизации, уничтоженной в прошлом.