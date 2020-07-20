Более 230 тысяч россиян сдадут ЕГЭ по биологии и письменную часть иностранных языков

Более 230 тысяч россиян подали заявление на участие в ЕГЭ по биологии и письменной части иностранных языков, который пройдет в понедельник, 20 июля. Об этом сообщил Рособрнадзор.

Отмечается, что ЕГЭ по биологии сдадут более 144 тысяч человек, из них 136 тысяч – выпускники 2020 года. На письменную часть ЕГЭ по английскому языку зарегистрировались более 95 тысяч россиян, из них более 84 тысяч – выпускники текущего года. ЕГЭ по немецкому языку сдадут более 1,4 тысячи человек, по китайскому – 145, по французскому – 942, по испанскому – 171.

ЕГЭ по биологии проведут более чем в 3,5 тысячи пунктах, 442 из них расположены в отдаленных районах. На выполнение заданий отводится 210 минут, минимальный балл в 2020 году равен 36.

Для сдачи письменного ЕГЭ на выбор доступны пять иностранных языков: английский, немецкий, китайский, французский и испанский. Устную часть можно сдать 22 и 23 июля по желанию.