Правительство Нижегородской области планирует обратиться в прокуратуру из-за запаха газа в городе

Правительство Нижегородской области планирует обратиться в прокуратуру, чтобы выяснить причины запаха газа в городе. Об этом сообщает пресс-служба региона со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

«Если у произошедшего была рукотворная причина, то виновные будут наказаны. Также планирую провести разбор ситуации с руководством всех экстренных служб. Очевидно, что оповещение жителей не было проведено должным образом, предстоит сделать выводы», - приводит пресс-служба слова губернатора.

Отмечается, что система здравоохранения региона находится в состоянии готовности, при этом обращений граждан из-за плохого самочувствия в связи с распространением запаха газа, по словам губернатора, не фиксировалось.

«По предварительным данным, ничего ядовитого в воздухе не было», - приводит слова Никитина официальный сайт администрации региона.

Днем 19 июля в отделение МЧС поступили жалобы на возможную утечку газа из разных районов Нижнего Новгорода. В МЧС провели проверку газозаправочных станций, нарушении выявлено не было. Областное правительство организовало оперативный штаб для контроля ситуации.