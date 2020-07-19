Американского военного обвинили по шести статьям за передачу секретных данных

Американский военный Чарльз Бриггс, которого подозревают в якобы передаче секретной информации гражданину России, обвиняется в нарушении шести статей кодекса военной юстиции.

Уточняется, что обвинения в отношении мужчины были выдвинуты по 10 пунктам. Обвинители уверены, что Бриггс надеялся на то, что переданная им информация может быть использована для нанесения ущерба США.

Также в обвинительном заключении сказано, что при заполнении анкеты для работы с секретными данными Чарльз Бриггс намерено солгал, что у него нет близких и продолжительных отношений с иностранными гражданами, пишет ТАСС.

Сообщается, что якобы в январе прошлого года во время службы на авиабазе Оффат в американском штате Небраска Бриггс воспользовался «правительственным компьютером», чтобы получить необходимые данные. Далее он якобы передал всю информацию российскому гражданину.

Однако не уточняется, кому именно, какие сведения и при каких обстоятельствах военнослужащий доставил информацию россиянину.

В субботу, 18 июля, Бриггс был арестован по подозрению в передаче секретных данных, касающихся национальной обороны США, представителю РФ.

Официально обвинения могут быть предъявлены Бриггсу 22 июля. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.