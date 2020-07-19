Специалист назвал приоритетные группы граждан по вакцинации от коронавируса

Прививку против коронавируса в первую очередь нужно делать учителям и пожилым людям, а также гражданам, которые постоянно живут и работают в замкнутых коллективах (на стройках, казармах, общежитиях). Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

При этом он подчеркнул, что этот вопрос должен решать Минздрав России, пишет ТАСС.

Также ученый сообщил, что детей прививать взрослой вакциной нельзя. По словам Гинцбурга, после того, как будет получен положительный опыт применения вакцины у взрослого населения, в течение полугода могут начаться испытания вакцины от коронавируса для детей.

Также специалист напомнил, что на сегодняшний день центр готовит документацию для того, чтобы после всех формальностей, которые связаны с изучением опыта применения вакцины против COVID-19 у взрослых, перейти к возможности вакцинирования детей.