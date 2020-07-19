Ученые выявили шесть различных форм коронавируса
Британские ученые заявили, что существует шесть форм коронавируса, которые отличаются симптомами и степенью серьезности заболевания.
Специалисты подчеркивают, что выявление форм COVID-19 станет прорывом в лечении вируса, а также поможет выявить риски развития серьезных осложнений.
Ученые первые две формы вируса охарактеризовали как «гриппоподобные». Для них характерны кашель, головные боли и потеря обоняния.
Третью форму они условно назвали «желудочно-кишечная». Пациенты жалуются на потерю аппетита и обоняние, пишет Sky News.
В четвертую группу специалисты выделили больных с такими симптомами, как усталость, боль в груди.
По мнению специалистов, наиболее опасными для здоровья человека ученые считают пятую и шестую форму COVID-19.
Для них характерны спутанность сознания, боль в мышцах, а также проблемы с дыханием. Ученые подчеркнули, что более половины пациентов с шестым типом заболевания нуждаются в госпитализации.
Ранее сообщалось, что ученые назвали основной признак тяжелой формы COVID-19. Исследователи изучили течение болезни 50 человек, у которых вирус проявлялся разными симптомами.